Жену Сабурова спросили о скандале вокруг комика

Супруга комика Нурлана Сабурова отказалась комментировать ситуацию с запретом на въезд мужа, когда с ней связались журналисты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ранее СМИ сообщили, что комика Нурлана Сабурова не пустили в Россию — его задержали в столичном аэропорту Внуково по прилете из Дубая. Уточнялось, что стендапера отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет.

Диана в настоящее время продолжает вести привычный образ жизни и опубликовала в соцсетях сторис с тренировки в зале, подписав, что «все идет по расписанию».

Появились кадры задержания комика Нурлана Сабурова в аэропорту Внуково

Ранее Диана активно продавала на площадке «Авито» предметы из своего гардероба, в том числе сумку Hermes за 120 тысяч рублей. Эти действия вызвали вопросы у публики на фоне заявлений самого Сабурова.

Комик, находясь за границей, сообщил, что у него нет денег на обратный билет, несмотря на то, что его доходы от концертов только за 2024 год превысили 50 миллионов рублей. Он ожидает, что его депортируют обратно в Дубай при содействии воздушных маршалов.