Собчак заступилась за комика Сабурова

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новости о том, что стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В своем Telegram-канале она заступилась за юмориста, а также возмутилась ажиотажем вокруг него.
Собчак раскритиковала российские СМИ из-за новостей о комике.
Журналистка также осудила издания, которые обратили внимание на то, что жена Сабурова до его задержания продавала брендовые вещи.
«До жены уже докопались, ах, сумочку за 40 тысяч продает. Во-первых, для сумочки это недорого. Во-вторых, Нурлан Сабуров — богатый человек, долларовый миллионер. Неужели кто-то думает, что он не может жене сумку купить?» — написала Собчак.
Ранее стало известно, что незадолго до задержания Сабурова его жена распродавала вещи. Среди них, в частности, были сумки люксовых марок Hermes и Jacquemus, стоимость которых составила 120 и 40 тысяч рублей соответственно.
О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее 6 февраля. Его задержали в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России. Кроме того, утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.