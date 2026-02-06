Рэпер Гуф приехал на заседание суда по делу о краже IPhone 14 Pro

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, прибыл на очередное заседание в Наро-Фоминский городской суд по делу о краже IPhone 14 Pro в бане в подмосковной Апрелевке в 2024 году.

Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил журналист с места событий.

— Рэпер Гуф (Алексей Долматов) прибыл на очередное заседание Наро-Фоминского городского суда по делу об инциденте в подмосковной бане, — пишет Life.ru со ссылкой на слова журналиста.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

Гуф обвиняется в краже IPhone 14 Pro. Фигурантом дела также является приятель артиста Геворк Саруханян. Вместе они напали на потерпевшего в бане в подмосковной Апрелевке в 2024-м и украли у него смартфон. Гуф дважды ударил оппонента по лицу, в то время как Саруханян удерживал руки мужчины. Оба подозреваемых свою вину не признали. Долматов находится под подпиской о невыезде.