Стало известно о плотном концертном графике Долиной на 2026 год

Певица Лариса Долина запланировала на 2026 год изнурительный творческий марафон. Как сообщает Life.ru, артистка перестала выбирать исключительно крупные площадки и готова выступать даже в барах Москвы.

Судя по актуальной афише, у Долиной запланировано 21 выступление с середины февраля по ноябрь 2026 года. При этом шесть из них — «сборные солянки» из звезд эстрады, собранные по разным поводам. Гонорары артистов в этом случае гораздо меньше, чем на сольных выступлениях. Еще шесть — участие в театральных постановках Театра на Таганке. Один раз Долина сыграет в спектакле «Фигаро» и еще пять — в постановке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

Цены на билеты на «Фигаро» составляют от 1,5 тысяч до 10 тысяч рублей. При средней стоимости билета 4,6 тысячи рублей выручка от спектакля составит всего 2,25 млн рублей. Ситуация со вторым спектаклем выглядит чуть лучше — средняя стоимость билета составляет 5,2 тысячи рублей. Однако зрителей будет меньше, поскольку традиционную посадку зала заменили на столики с едой.

Четыре сольных концерта артистка даст в двух столичных барах вместимостью 91 и 187 человек. В первом выручка при полной посадке составит всего 1,3 млн рублей, а во втором — 1,8 млн рублей. Гонорары певицы будут выше, но билеты продаются плохо. Например, на выступление в марте выкуплено всего два столица — на две и шесть персон.

По России Долина планирует дать пять концертов — в Санкт-Петербурге, Брянске, Обнинске Калужской области, а также в подмосковных Коломне и Подольске. Это продолжение юбилейного тура, премьера которого состоялась в Кремле 10 сентября. Самая большая площадка — БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Он состоится в ноябре 2026 года. Выручка от полного зала должна составить 23 млн рублей, но пока билеты никто не покупал.

В остальных случаях залы будут небольшими. Например, при полном зале в Брянске выручка составит 4 млн рублей, в Обнинске — 3,8 млн рублей, в Коломне — 2,2 млн рублей. Судя по динамике продажи билетов, выступления могут пройти без аншлагов.

Отмечается, что зарабатывает Долина и другим способом. Через свою дочь и ИП она владеет собственной академией, которая обосновалась на базе Сахалинской филармонии. Основной доход получает сама артистка — за ее участие в концертах в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства». Всего за второе полугодие семья Долиной получила от филармонии 16,6 млн рублей.