Комик Нурлан Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за требования лететь в наручниках и самостоятельно купил билет в Казахстан. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщает Mash.

Отмечается, что комик прилетел из ОАЭ бизнес-классом. После прохождения паспортного контроля он несколько раз уточнял, будут ли его депортировать, а затем присел на раскладушку и сказал, что у него нет денег на обратный билет в Дубай.

Когда Сабурову объяснили, что полет до Эмиратов будет в наручниках, он сразу нашел средства и приобрел билет до Алматы. Ближайший рейс намечен на послеобеденное время, передает Telegram-канал.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики специальной военной операции на Украине, а также нарушения миграционного и налогового законодательства.

В этот же день в Сети появилось видео задержания Нурлана Сабурова. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту комика отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в страну.

Позже в СМИ появилась информация, что у Сабурова в России осталось имущество на сумму около 160 миллионов рублей. Среди объектов — двухэтажный дом в элитном загородном поселке, приобретенный комиком в феврале 2022 года.