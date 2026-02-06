Казахстанский комик Нурлан Сабуров отказался от получения российского гражданства, ссылаясь на возможные «коммерческие риски». Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Уточняется, что несмотря на многолетнее проживание и активную работу в России, артист так и не предпринял попыток оформить российское гражданство.

Помимо этого, в 2024 году доход Сабурова от концертной и прочей деятельности превысил 50 миллионов рублей. При этом, как утверждается, он допускал игнорирование отдельных требований миграционного и налогового законодательства.

Также комик владеет недвижимостью и иным имуществом на территории России общей стоимостью не менее 60 миллионов рублей, передает телеканал.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики специальной военной операции на Украине, а также нарушения миграционного и налогового законодательства.

Оценена стоимость имущества Сабурова в России

В этот же день в Сети появилось видео задержания Нурлана Сабурова. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту комика отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в страну.

Сейчас артист находится в аэропорту Внуково и не может вылететь из-за отсутствия денег. За ним направляются два воздушных маршала, которые должны принудительно доставить его в Дубай.