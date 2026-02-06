СМИ: Седокова могла исчезнуть из соцсетей ради лечения от зависимости

Певица Анна Седокова могла попасть в клинику, чтобы вылечиться от алкогольной зависимости. С таким предположением выступил Telegram-канал «Свита короля».

В медиапространстве заметили, что Седокова больше недели не появлялась в соцсетях, хотя до этого была активным пользователем. По словам друзей певицы, она временно покинула публичное пространство ради лечения.

«Анна на несколько дней отправилась в клинику, чтобы избавиться от одной небольшой, но мешающей ей жить проблемки», — сказали они «Свите короля».

В окружении артистки не стали уточнять, по какой конкретно причине знаменитость отправилась на лечение. Однако появились предположения, что артистка пытается избавиться от зависимости.

«Анна Седокова лечится от алкогольной зависимости?» — говорится в посте.

17 января та же «Свита короля» со ссылкой на друзей сообщала, что у Седоковой начались проблемы с алкоголем на фоне непростого периода в жизни. По словам ее подруги, если раньше артистка отказывалась от алкоголя, то в последнее время стала активно употреблять спиртные напитки.