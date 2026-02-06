Задержанный в московском аэропорту комик Нурлан Сабуров заявил, что у него нет денег на обратный билет. Об этом сообщил Telegram-Канал 112.

По информации журналистов, артист все еще находится в аэропорту.

«За ним вылетели два воздушных маршала, которые заберут его обратно в Дубай», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что Сабуров был крайне удивлен своему задержанию и спрашивал у правоохранителей, депортируют ли его.

Оценена стоимость имущества Сабурова в России

Известного комика задержали в аэропорту Внуково 6 февраля. Артист прилетел в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai, он вернулся в российскую столицу после отдыха в Дубае. Однако при прохождении паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников. Источник агентства допустил, что решение о запрете на въезд в страну в отношении комика могло быть принято в интересах национальной безопасности.