После того как комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, у него в стране осталось имущество на сумму около 160 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

Среди объектов — двухэтажный дом в элитном загородном поселке, приобретенный комиком в феврале 2022 года.

Вместе с домом он владеет участком площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский», где жил с женой и тремя детьми. Общая стоимость недвижимости оценивается почти в 130 миллионов рублей.

Кроме того, у Сабурова есть автомобиль Mercedes-Benz G-Class 2018 года с номером SBR стоимостью почти 20 миллионов рублей. Также в его собственности находится Cadillac Escalade 2021 года, который оценивается примерно в 11 миллионов рублей, передает Telegram-канал.

Сабуров родом из казахстанского города Степногорска, однако свою карьеру он начал строить в России. Однако за годы жизни в стране комик гражданства так и не получил. Кто еще из знаменитостей, популярных в РФ, не имеет российского паспорта — в материале «ВМ».

