«Комплексы точно есть»: Собчак высказалась о «броне» Азамата Мусагалиева

Журналистка Ксения Собчак заявила, что хорошее чувство юмора является «броней» для людей с комплексами. Об этом она сказала во время интервью с гостем своего шоу «Что о тебе думают?» Азаматом Мусагалиевым.

Один из вопросов, который прозвучал из аудитории, касался наличия у Мусагалиева комплексов по поводу своей внешности. Собчак призналась, что выбрала бы первый вариант ответа из предложенных: «Да, он даже носит обувь на высокой подошве».

«Считаю, что комплексы точно есть, но по одной простой причине… Я увлекаюсь психологией и знаю, что человек с хорошим чувством юмора — это человек с броней для защиты. Если человек хорошо шутит, значит, были в детстве какие-то травмы, которые он таким образом защищает. Сто процентов! Иначе этот механизм не работает», — заявила ведущая.

Артист скептически отнесся к высказыванию журналистки, назвав его слишком очевидным, однако Собчак подчеркнула, что порой «банальный вариант — самый правильный». Она отметила, что многим это мнение не понравится, однако «суперкрасивая модель» не будет классно шутить — ей «это и не надо».

«А страшненькая с комплексами шутит-шутит, нашучивает, — и вот вроде уже нормальная. Другой уже думает: "Да, с ней-то повеселее будет, чем с этой метр восемьдесят шесть". У мужчин то же самое», — заявила Собчак.

Кроме того, во время шоу упоминалось имя Ивана Урганта. Мусагалиев заметил, что стал своего рода заменой ведущего вечернего шоу на ТВ, поскольку появляется почти в каждом популярном проекте. Собчак призналась, что ей Урганта «очень не хватает».