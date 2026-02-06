Появились кадры задержания комика Нурлана Сабурова в аэропорту Внуково

В Сети появилось видео задержания казахстанского комика Нурлана Сабурова в столичном аэропорту Внуково. Кадры в пятницу, 6 февраля, опубликовал Telegram-канал Baza.

Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в страну.

В этот же день стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Данное решение приняли в интересах нацбезопасности страны. По данным СМИ, юморист отмывал заработанные в России деньги через посредников.

Оценена стоимость имущества Сабурова в России

В мае прошлого года стало известно, что комика оштрафовали на 5,5 тысячи рублей за нарушение сроков миграционного учета. Что известно о Сабурове и его задержании — в материале «Вечерней Москвы».