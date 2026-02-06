Актриса Железняк вышла на связь после сообщений о проблемах со здоровьем

Российская актриса Олеся Железняк, комментируя информацию о якобы резком ухудшении ее самочувствия, заявила News.ru, что с ней все в порядке. Она призвала не волноваться и не доверять этим сообщениям.

Ранее, утром 6 февраля, в ряде Telegram-каналов, включая «112», распространилась информация о том, что актрисе ночью стало плохо и ей потребовалась срочная медицинская помощь из-за болей в груди. Эти данные были опровергнуты самой Железняк.

«Все хорошо, не волнуйтесь. Все в порядке. Не слушайте эти сообщения», — отметила актриса.

СМИ писали, что у артистки резко ухудшилось самочувствие в собственном доме. По информации источника телеканала РЕН ТВ, Железняк вызвала бригаду медиков, пожаловавшись на боли в груди.

Как утверждалось, специалисты оперативно прибыли на вызов и оказали актрисе необходимую помощь на месте. Несмотря на рекомендации врачей, Олеся Железняк отказалась от госпитализации, отметил канал.