Бондарчук резко ответил на критику Певцова

Режиссер Федор Бондарчук ответил на критику артиста, депутата Госдумы Дмитрия Певцова. На подкасте «Дайте сказать», который опубликовали на «VK Видео», по его мнению, высказывания актера оскорбительны.

Ранее Певцов заявил, что вышедшие в прокат в Новый год фильмы «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют». По его мнению, это «вредный продукт», который якобы «разлагает» детей. Депутат также сказал, что авторы берут франшизы и зарабатывают на них деньги, приведя в пример историю с «буратинами и бременскими музыкантами».

Бондарчук, который стал продюсером картины «Буратино», призвал не обобщать всех, а назвать именно его.

«Он совсем оскорбительно высказывался "пилят бабло". Все думают, что они эксперты, но это вкусовщина. Отвечать на это бессмысленно — всю жизнь кино нравилось или не нравилось. У нас все разбираются в кино, футболе и в сельском хозяйстве. Мне не нравится фильм Димы, кому-то нравится», — заявил режиссер.

Он напомнил, что еще 15 лет назад депутаты Госдумы критиковали всех, кто смотрел американские фильмы. Теперь же представители парламента начинают действовать по другому принципу. По мнению Бондарчука, им просто нужно «что-то говорить».