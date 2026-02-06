Блогершу накачали наркотиками и похитили с голливудской вечеринки

Популярная американская TikTok-блогерша Мередит Хейден заявила, что ее накачали наркотиками, после чего похитили с вечеринки.

Об этом сообщает газета The Independent.

«Четыре года назад меня накачали наркотиками на вечеринке по случаю премьеры голливудского фильма в очень роскошном месте. Я думала, что нахожусь в безопасности и могу доверять окружающим», — рассказала Хейден.

По словам блогерши, после того, как она почувствовала себя плохо, она попыталась уйти с мероприятия, но внезапно неизвестный «затолкал ее в машину и похитил на несколько часов».

Хейден добавила, что не стала обращаться в полицию, потому что не была ни с кем знакома на вечеринке. Кроме того, ей было известно, что на мероприятии не было камер видеонаблюдения.

«В приглашении на вечеринку было написано: "Не волнуйтесь, камеры будут выключены, так что мы все сможем по-настоящему расслабиться"», — уточнила она.

Как отметила блогерша, она никогда не рассказывала о случившемся в интернете, потому что это произошло, когда она только становилась популярной в TikTok. Она боялась, что ее будут знать только как «девушку, которую накачали наркотиками и похитили».

На аккаунт Хейден в TikTok подписано 2,3 миллиона пользователей. На странице она выкладывает видео о своей работе личным шеф-поваром. Кроме того, блогерша пишет кулинарные книги.

Ранее сообщалось, что воры проникли в дом матери популярной британской блогерши Миссис Хинч (настоящее имя — Софи Хинчлифф). В соцсетях она обратилась к злоумышленникам и назвала их поступок отвратительным и трусливым.