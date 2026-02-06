Карьера, молодая жена, болезнь дочери: жизнь Константина Эрнста

Сегодня продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст празднует свое 65-летие. Что известно о личной жизни продюсера и как именно он пришел на телевидение, разбиралось издание News.ru.

Детство и юность

Константин Эрнст родился 6 февраля 1961 года. Его отец был академиком, возглавлял ленинградский научный центр и проводил исследования в области генетики, биотехнологий и селекции, а мать — экономистом. Вырос Эрнст в Санкт-Петербурге.

Отец мечтал о том, что сын продолжит его дело, сам же Эрнст хотел связать свою жизнь с кинематографом и стать актером, но, как вспоминал продюсер, было принято считать, что

«идти в кино прямиком из школы нельзя, слишком легкомысленно».

«Нет, ты сначала овладей какой-то другой профессией, приобрети ценный опыт, а уж потом ступай в кино. Чушь, конечно, полнейшая… Но тогда поддался, повелся, отправился за ценным опытом в генную инженерию — почти на 10 лет», — отмечал он в одном из интервью.

После школы Эрнст поступил на биолого-почвенный факультет ЛГУ. В 25 лет защитил диссертацию по генной инженерии, стал руководителем лаборатории и получил возможность пройти двухлетнюю стажировку в Кембридже, но отказался от нее.

«Я знал, что в 35 обязательно буду директором института. В какой-то момент я понял, что мне с моим будущим все ясно, и эта предсказуемость меня ужаснула», — вспоминал он.

Карьера

В 1988 году Константин вместе с братьями Алейниковыми пришел на студию «Видеофильм». Он снял клин на песню «Аэробика» группы «Алиса». Затем было знакомство с Александром Любимовым и начало работы над программой «Взгляд».

Эрнст вспоминал, что «зашел на ТВ по пути», но его «затянуло, как в воронку», так как в то время в отличие от кинематографа на телевидении была такая энергия и драйв, что ему захотелось в этом участвовать.

«В кино же, наоборот, энергия стала иссякать, кино умирало, и тут не только в экономике дело. Кино ведь должно проговаривать время, а то время нельзя было ни проговорить, ни ухватить, ни разглядеть толком. В общем, делать телевидение было тогда актуальнее», — отмечал продюсер.

В итоге Эрнст уговорил руководство Первого канала позволить ему вести авторскую «художественно-публицистическую культурологическую» передачу «Матадор». Он также стремился к кардинальным изменениям на Первом канале, и этот энтузиазм разделял популярный телеведущий и журналист Владислав Листьев.

После убийства Листьева Эрнсту предложили должность гендиректора ОРТ, и он, немного подумав, согласился. Константин Эрнст запустил множество проектов. В частности, в середине 1990-х он был продюсером социальной рекламы «Русский проект», совместно с Леонидом Парфеновым создал «Старые песни о главном». Он показывал культовые фильмы и обновил концепцию рекламы, что позволило создавать передачи.

Личная жизнь

В 1990-е годы Константин Эрнст познакомился с театральным критиком Анной Силюнас. У пары родилась дочь Александра. Однако в итоге Эрнст и Силюнас расстались.

Второй женой продюсера стала Лариса Синельщикова. Она руководила студией «ВИD», разрабатывала популярные программы для Первого канала. Однако в 2010 году они разошлись, и Синельщикова уехала из России. Детей в этом браке не было.

Сейчас Эрнст женат на дочери петербургского банкира, актрисе и модели Софье Заике, с которой у них существенная разница в возрасте — 27 лет. В семье трое детей: Эрика (2016 год), Кира (2017 год) и Лев (2020 год).

Болезнь дочери

Старшая дочь главы Первого канала некоторое время жила в Испании, но затем переехала в США. Как и ее отец, она занимает должность креативного продюсера, в сентябре 2023 года стало известно, что у нее диагностировали болезнь Лайма.

«Слезы и анализы крови, капельницы и буквы цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола… Регулярные боли и лихорадка… Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями», — рассказывала о болезни Александра.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания Константина Эрнста о том, что кино - не развлечение, его цель заключается в формировании «образа мысли». Президент отметил, что, действительно, формировать у людей жизненные установки способно только настоящее искусство. Он добавил, что «второстепенные подделки» не окажут никакого влияния ни на кого.