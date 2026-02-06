Валерий Леонтьев избавился от купленного 2021 году Maybach

Народный артист России Валерий Леонтьев продал представительский автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Класса, которым владел с декабря 2021 года.

Певец купил авто премиального сегмента в декабре 2021 года, но уже в апреле 2023 года машина сменила владельца, передает РИА «Новости».

Мощность двигателя этого транспортного средства составляет более 500 лошадиных сил.

Рыночная цена такой модели сейчас варьируется от 14,5 млн до 35,7 млн рублей. Леонтьев уже несколько лет живет за рубежом, однако столичную квартиру решил оставить в своей собственности.

В январе 2025 года концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил, что артист завершил карьеру и не планирует возвращаться на сцену, несмотря на поступающие предложения об организации концертов и турне.