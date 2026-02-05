СМИ: Нагиев владеет жильем в ОАЭ стоимостью 300 миллионов рублей

Российский актер Дмитрий Нагиев якобы владеет трехкомнатными апартаментами в Дубае в пятизвездочном отеле с видом на Персидский залив стоимостью 300 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту. Кроме того, в Московской области в его собственности якобы находится двухэтажный дом площадью 265 квадратных метров. Об этом в четверг, 5 февраля, пишет Telegram-канал «Звездач».

© Вечерняя Москва

— На старте продаж такие дома стоили около 30 миллионов рублей, сейчас уже 70–100 миллионов рублей — в зависимости от ремонта и участка, — говорится в публикации.

По данным авторов канала, артист якобы владеет автомобилями Mercedes-Benz S-Class, а также Bentley Continental GT 4.0 и Rolls-Royce Wraith — последние две машины суммарно оцениваются в 45–75 миллионов рублей. Кроме того, Нагиев располагает автодомом Forest River Berkshire RV350BH, сконструированным на основе автобуса, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения информации об имуществе артиста на момент публикации не поступало.

30 января риелтор продюсера Яны Рудковской Сергей Галлер сообщил, что она выставила на продажу четырехкомнатную квартиру площадью 155 квадратных метров, расположенную на Пресненском валу в престижном районе Москвы.