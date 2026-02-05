Вилла Алсу в Севастополе подешевела на 100 млн рублей

Вилла известной певицы Алсу в Севастополе подешевела за последние несколько месяцев на 100 млн рублей, пишет «Комсомольская правда.Крым».

Журналисты заметили, что поместье выставили на сайтах по продаже недвижимости в 2021 году.

«В продаже эксклюзивная резиденция премиум-класса 3200 м² со своим пляжем в поселке Орловка, расположенная на участке 1.58 га на самом берегу Черного моря», — говорится в объявлении.

Цена на объект постоянно меняется — поднялась от 800 млн рублей до 1 млрд рублей, затем опустилась до 900 млн рублей, часть агентств даже предлагает по начальной — за 800 млн.

В поместье есть банный комплекс, два бассейна, 14 спален, залы — музыкальный, для вечеринок, тренажерный, бильярдный, кино, винный погреб, сад на крыше, террасы с видом на море.

Журналисты заметили, что на виллу нашелся покупатель, готов был выложить 800 млн рублей, но сделка по неизвестной причине сорвалась.

Ранее сообщалось, что певец Григорий Лепс существенно снизил цену на свой роскошный особняк в Подмосковье.

Первоначально, артист желал выручить за недвижимость 1,1 млрд рублей, в дальнейшем снизил до 850 млн рублей — потенциальных покупателей отпугивала слишком высокая цена.