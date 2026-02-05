Ирина Дубцова пожаловалась на боли из-за инъекций: «Берегите себя»

Ирина Дубцова вышла на связь с поклонниками с тревожным сообщением о своём самочувствии. В личном Telegram‑канале певица сообщила, что её беспокоят боли после многочисленных инъекций.

© Соцсети

«Рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов, попа болит, бесит. Один врач говорит одно делать, другой — другое. Всё, поныла, сейчас легче станет. Берегите себя!» — поделилась звезда.

Ранее Дубцова сообщила о том, что неожиданно попала в больницу. По словам артистки, к врачам ей пришлось обратиться из‑за защемления нервов в шейном и спинном отделах.

Случилось это после того, как певица убрала снег на своём участке. Она также сообщила, что из‑за травмы на протяжении ближайших трёх месяцев ей нельзя будет заниматься спортом.

