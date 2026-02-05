Директор Долиной высказался о наказании для опубликовавших ее разговор с банком

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отреагировал на опубликованную запись разговора певицы с сотрудником банка во время перевода денег мошенникам. Его слова передает «Абзац».

Фрагмент появился в Сети 5 февраля. В телефонном разговоре сотрудница банка прямо спрашивала у артистки, не просил ли ее кто-нибудь отправить деньги и не следует ли она чьим-либо инструкциям. Долина уверенно заявила, что действует самостоятельно. Позже представитель певицы заявил, что запись является фейком, созданным искусственным интеллектом.

Пудовкин подчеркнул, что считает бессмысленными судебные разбирательства с теми, кто выложил запись.

«Где будут угрозы жизни, безопасности, здоровью — будем разбираться через органы. Что касается фейкомета, как с этим судиться?» — пояснил он.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают купить аудиозапись обмана Ларисы Долиной. По данным Mash, аферисты просят за запись разговора с артисткой от 7,5 тысячи до 11 тысяч долларов (от 574 тысяч до 843 тысяч рублей) в криптовалюте.