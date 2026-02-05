Лоза привел новые аргументы в защиту теории о плоской Земле

Известный российский и советский музыкант Юрий Лоза рассказал в беседе с шоуменом Павлом Волей, почему поддерживает теорию о плоской Земле. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Телеведущий задал исполнителю хита «Плот» ряд вопросов об его убеждениях, в частности, попросил раскрыть причины поддержки теории о плоской Земле.

«Эта тема будоражила умы на протяжении тысячелетий до Коперника. Потому что весь мир считал Землю плоской. Если вы возьмёте доплатоновскую там философию, то все-все философы с античных времён все считали Землю плоской», — отметил Лоза.

По его мнению, космонавты летают не в космос, они летают над Землей как таковой, двигаются по кругу, их путешествия кругосветные, а не «шаросветные».

Певец заметил, что есть «такая книга, называется она «200 доказательств того, что Земля не является шаром», написал её Эрик Дубей».

Лоза констатировал, что чтение этой книги позволяет понять, почему Земля плоская.

Напомним, что певец неоднократно высказывался в защиту этой теории. Так, в сентябре 2020 года Лоза пояснил, что если бы Земля была такой, как ее описывают, она бы одинаково была нагрета солнцем, и температура в разных точках планеты была бы одинаковой.

В июне 2022 года певец подчеркнул, что реки не могут течь по шарообразной Земле. Он добавил, что 45 лет занимался проверкой фактов, подтверждающих плоскость планеты.

В феврале 2024 года музыкант сообщил, что даже «космонавты, которые видели Землю, вынуждены говорить то, что велит начальство».