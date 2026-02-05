Анфиса Чехова открестилась от работы в Госдуме

Ведущая некогда популярной передачи "Секс с Анфисой Чеховой" прокомментировала очередную волну слухов в отношении своей персоны. В Сети появились слухи, что Анфиса Чехова собирается стать депутатом. О том, действительно ли у неё столь наполеоновские планы, теледива рассказала общественности.

По словам Анфисы, сплетни далеки от планов самой Чеховой.

"Кто-то пустил слух, что я собираюсь баллотироваться в Госдуму. Не знаю, зачем люди это делают, и даже не представляю. Мне уже с самого утра звонят журналисты с вопросами. Хочу авторитетно заявить, что в Госдуму я баллотироваться не собираюсь. Не путайте совершенно разные понятия. Я состою в партии и собираюсь там и дальше состоять, но быть членом партии и быть депутатом - это две совершенно разные истории. Баллотироваться совершенно нет в моих планах, и я иначе вижу свою жизнь. В Госдуму не стремлюсь и не собираюсь", - рассказала Анфиса.

Напомним, что ведущая Анфиса Чехова действительно сейчас занята иными делами. Она, например, собирается замуж за продюсера, с которым познакомилась несколько лет назад. Александр уже сделал ей предложение и подарил кольцо с бриллиантом. Дата свадьбы, правда, пока не назначена.