На днях стало известно, что Ксения Алферова и Егор Бероев оформили развод. Причем случилось это еще несколько лет назад. Впоследствии актриса призналась, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной. А Бероев высказался гораздо эмоциональнее.

"Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого, самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье", - заявил Егор.

Многих интернет-пользователей задел тон высказывания Бероева. Народ отметил, что актер довольно нелестно отозвался о женщине, с которой прожил 20 лет и вырастил дочь. На артиста обрушился град критики. Некоторые комментаторы его буквально уничтожили.

И тут ему на помощь пришла Ксения Алферова. Она сообщила журналистам, что не осуждает Бероева и не видит в его сообщении о разводе ничего обидного. Главное, что свои родительские функции артист выполняет сполна, — общается с их общей дочерью, 19-летней Евдокией, и помогает семье.