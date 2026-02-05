Снигирь сообщила о смерти матери Цыганова

Ушла из жизни мама актера Евгения Цыганова. Эту печальную новость сообщила его жена Юлия Снигирь.

Юлия Снигирь вышла с печальной новостью. Скончалась ее свекровь и мама Евгения Цыганова Любовь Цыганова. Женщине было 79 лет.

«Любовь Викторовна Цыганова. Сильная, остроумная, настоящий авторитет в семье. 6.01.1947 —4.02.2026», — написала Юлия в личном блоге.

Звезда «Мастера и Маргариты» не стала раскрывать какие-либо детали о смерти Цыгановой. Пока не давал никаких комментариев о трагедии и сам Евгений.

Любовь Викторовна была сотрудницей московского НИИ «Титан». Она вышла замуж за своего коллегу Эдуарда Цыганова, от которого и родила сына, будущего знаменитого актера. Также у нее осталась старшая дочь Ирина от первого брака. Евгению она приходится единоутробной сестрой.