Галкина* осудили за авторитарное отношение к детям

Телеведущий Максим Галкин* увез детей, 12-летних Лизу и Гарри, на горнолыжный курорт прямо во время учебного года, несмотря на занятия в частной школе на Кипре, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, год обучения в элитном заведении обходится в €8 тыс. на человека.

«Несмотря на то, что учеба в разгаре, супруг певицы выдернул 12-летних детей с занятий, чтобы отправиться на лыжи в Куршевель — видимо, его график важней детского», — отметил автор статьи.

По его данным, дети звездной пары учатся в частной школе American Academy, которая находится всего в пяти минутах ходьбы от дома семьи.

Здание учебного заведения не отличается каким-либо особенным дизайном, размерами, архитектурой — обычная «районная» школа с охраной и закрытой калиткой, при этом русский язык включен в образовательную программу.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.