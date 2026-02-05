Убитая горем Анна Чиповская вышла на связь после смерти мамы

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская, мама Анны Чиповской, скончалась 4 февраля. Актрисе было 67 лет.

Печальную новость сообщили в Театре Вахтангова, где актриса прослужила 45 лет. Анна смерть мамы не комментировала. Сутки она не появлялась в соцсетях. Звезда сериала "Оттепель" тяжело переживает утрату. Только сегодня она нашла в себе силы выйти на связь и сообщить, где и когда пройдут похороны Ольги Евгеньевны.

"Прощание с мамой пройдет 9 февраля с 10:00 до 12:00 в Большом фойе театра им. Вахтангова. Я искренне благодарю всех за теплые слова и поддержку", — написала актриса.

При этом Анна закрыла комментарии к посту. Она не хочет ни с кем общаться, и даже соболезнования от поклонников не в силах пока принять.

Напомним, Анна — единственная дочь Ольги Чиповской и джазового музыканта Бориса Фрумкина. Девушка рано определилась с будущей профессией, ведь выросла в творческой среде. Еще в подростковом возрасте Аня начала сниматься в кино, а после выпускного поступила в Школу-студию МХАТ. Мама во всем ее поддерживала.