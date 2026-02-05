Смена имиджа, зависимость и развод: судьба Влада Топалова

40-летний певец Влад Топалов резко сменил имидж и удивил поклонников. News.ru рассказал, как живет экс-участник группы Smash! и как сложилась его личная жизнь.

Новый образ

Топалов женат на Регине Тодоренко — артисты не только живут вместе, но и. Недавно они снова стали ведущими реалити-шоу «Ставка на любовь». Второй сезон проекта привлек внимание и из-за изменения образа Влада — он выбрал более темный цвет волос и новую укладку.

Фанаты сразу обратили внимание на новый имидж исполнителя. В комментариях в соцсетях отметился и экс-коллега Топалова по Smash! Сергей Лазарев, который оставил Владу комплимент в комментариях.

«Как тебе круто с длинными волосами», — написал певец.

Личная жизнь

В 2015 году Топалов впервые женился — супругой стала подруга детства Ксения Данилина. Однако со временем чувства угасли. Певец признавался, что их представления о семейной жизни различались — через два года после свадьбы пара рассталась.

В 2018 году Топалов познакомился с Тодоренко на съемках передачи «Орел и решка». Между ними начался роман и в том же году знаменитости сыграли свадьбу.

«Я непростой человек, и мне надо, чтобы меня чувствовали. У меня очень много тараканов в голове, я могу по пустяку завестись, париться, злиться, съедать себя, накручивать. Мне нужен такой человек, который будет сглаживать мои острые углы и настроение. Как это сделать, я, честно, не понимаю», — рассказывал он.

Сейчас пара воспитывает троих детей — последний мальчик родился в сентябре 2025 года.

Зависимость

Топалов признавался, что с 18 лет принимал наркотики — за четыре года зависимости здоровье серьезно пострадало. У артиста возникли проблемы с сердцем, печенью и иммунитетом.

«Я был вынужден все рассказать врачам, но это была не наркологическая клиника. В итоге я продолжал употреблять. И лечился в этой клинике, а врачи говорили, что в этом нет никакого смысла, и я должен "решить для себя"», — рассказывал Топалов.

Певец признался, что отказался от вредных привычек лишь после того, как у него возникли проблемы с почками. Врачи предупредили, что при таком образе жизни ему осталось жить около двух лет. Сейчас Топалов старается вести здоровый образ жизни, но иногда срывается на выпивку.