Любовь Успенская рассказала о борьбе с желтой прессой

Певица Любовь Успенская поделилась, что уже давно перестала бороться со статьями о себе, которые часто публикует желтая пресса. Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей.

Успенская заявила, что ее давно не интересуют СМИ, которые распространяют о ней ложную информацию.

«Какой смысл в этом? За ними все равно не угнаться. Конечно, когда они, простите, одним местом сочиняют небылицы и от моего имени задевают других артистов, я не остаюсь в стороне, отвечаю, чтобы дать опровержение», — отметила артистка.

Певица назвала борьбу с желтыми изданиями бесполезным делом. По ее мнению, угрожать таким СМИ судами бесполезно, поскольку «дуракам закон не писан».

Успенская также добавила, что сама старается очень выборочно давать интервью, отвечая отказом изданиям с плохой репутацией.

В январе Любовь Успенская поделилась, что множество раз сталкивалась с попытками «отменить» ее. С самой крупной травлей в Сети артистка столкнулась из-за скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной. По словам певицы, тогда у нее с наследницей были разногласия и конфликты, которые вышли в информационное поле.