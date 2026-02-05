Смерть, вражда и суды: что стало с участниками группы «Дискотека Авария»

Группа «Дискотека Авария» появилась на отечественной сцене в начале 90-х годов. Основателями коллектива стали студенты Ивановского государственного энергетического университета Алексей Рыжов и Николай Тимофеев. Парни планировали играть рок, но так как денег на инструменты не было, решили попробовать себя в жанре танцевальной поп-музыки. В те годы Рыжов и Тимофеев активно выступали на дискотеках, а также вели передачу на радио.

Название группы появилось благодаря случаю в зале ивановского клуба «Авария». Из-за короткого замыкания в зале погас свет, люди начали паниковать, но Николай Тимофеев смог быстро угомонить толпу, сказав:

«Спокойно, все нормально! Ведь мы — «Дискотека Авария»!

В 1991 году к группе присоединился Олег Жуков, который стал творческим лидером коллектива. В 1997 году «Дискотека Авария» выпустила свой первый альбом «Танцуй со мной», принесший им региональную славу. Тогда же к ним присоединился давний товарищ Алексей Серов.

Взлет квартета начался в начале 2000-х годов. Их треки «Давай, Авария!», «Новогодняя», «Пей пиво», «Заколебал ты», «Влечение» быстро полюбились слушателям. Особенной композицией стала «Новогодняя», которая тогда звучала на каждом корпоративе.

В 2002 году «Дискотека Авария» понесла тяжелую утрату. Из-за опухоли головного мозга скончался Олег Жуков. О болезни стало известно во время турне. Артист до самого конца участвовал в деятельности группы. После его смерти участники коллектива на некоторое время взяли творческую паузу. В 2006 году музыканты выпустили альбом «Четверо парней» в память об Олеге.

После смерти Жукова они решили не искать нового участника и продолжили выступать втроем.

Несмотря на давнюю дружбу, между участниками постепенно накапливались разногласия. В 2012 году конфликт между Тимофеевым с одной стороны и Рыжовым и Серовым с другой перерос в настоящую вражду. После целой серии судов они запретили Николаю исполнять песни «Аварии», а он им использовать его голос в коммерческих целях. Ему на замену в группу пригласили участницу украинского «X-Фактора» Анну Хохлову. Она проработала в коллективе до 2020 года.

Сейчас Рыжов и Серов продолжают выступать вдвоем. И хотя последний студийный альбом «Дискотеки Аварии» вышел еще в далеком 2014 году, группа по-прежнему дает живые концерты и радует поклонников новыми синглами и сборниками лучших песен.

Николай Тимофеев начал сольную карьеру. Артист записывает синглы, снимает клипы и появляется в различных шоу на ТВ.

Как сейчас выглядят звезды нулевых — в галерее «Рамблера».