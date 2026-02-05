Опасный бойфренд, страна кошмаров и возвращение: как живет певица Саша

В начале 00-х Саша появлялась на обложках журналов и выпускала успешные альбомы, однако после большого концерта внезапно улетела покорять Голливуд. Казалось, что там карьера Sasha Gradiva шла в гору, но в 2018-м она вернулась домой. Starhit вспомнил непростой путь певицы в день ее 47-летия.

Взлет карьеры

Саша Антонова родилась 5 февраля 1979 года в Москве, но после развода родителей поселилась с мамой и сестрой в Сыктывкаре. Отец был пилотом и из командировок привозил дочери заграничные пластинки, так что она выросла на музыке Уитни Хьюстон, Майкла Джексона и The Beatles. При этом вокал ее заинтересовал не сразу: Саша стала мастером спорта по фигурному катанию, а после школы начала учиться на юриста.

Спустя полтора года девушка бросила вуз и занялась творчеством, попав в театральную команду сыктывкарского клуба Diamond. Тогда Антонова записала пару песен, которые попали на местное радио.

Уже в 19 лет будущая звезда решила отправиться в Москву. Саша устроилась в клуб Dolls, где ставили программы в стиле «Мулен Руж», а однажды ее приметил продюсер Юрий Айзеншпис. После этого танцовщица получила шанс создать собственный музыкальный проект и вскоре песни «По ночному городу», «Это просто дождь» и «Не получилось, не срослось» стали хитами.

В 2003 году у артистки вышел дебютный альбом с лаконичным названием «Саша», а еще через два года — диск «Позови, любя». Кроме того, блондинка появилась на страницах Playboy и MAXIM, часто давала интервью, а в 2007 году стала ведущей реалити-шоу «Бабий бунт» на MTV. Когда после концерта в «Лужниках» звезда пропала с радаров, поклонники решили, что это связано ее токсичными отношениями, слухи о которых ходили с начала 00-х.

Опасный бойфренд

В любви вокалистке не везло. В Сыктывкаре ее первого парня убили бандиты. Затем она встретила успешного адвоката, но и его постигла эта участь. В Москве девушка познакомилась с бизнесменом Гариком Балаяном, поразившим ее роскошным образом жизни. Кроме того, он верил в Антонову как в артистку. Вот только мужчина был женат, хотя клялся, что скоро разведется.

Выполнять обещание Балаян не спешил и оказался ревнивцем. Каждый шаг девушки контролировал водитель, а когда артистка решила расстаться, то Гарик фактически организовал похищение. Сашу заперли в квартире, и выбираясь из нее знаменитость упала со второго этажа и сломала два пальца. После этого близкий друг Айзеншписа Андрей посоветовал певице поскорее заканчивать роман с абьюзером.

Саше нашли новую квартиру. Когда она вернулась в прежний дом за вещами и котом, то там ее ждал Гарик с четырьмя охранниками. Они избили девушку — модель попала в травмпункт, где сопровождающие соврали, что Антонова упала с лестницы.

«Охранники, думая, что их не слышу, стали уговаривать врача, чтобы не сообщал в полицию. Дали ему денег, и он согласился молчать и сделать мне какой-то укол. Позвонили Гарику, тот велел в квартире стереть кровь и отпечатки пальцев. Тут я впала в панику: да ведь меня хотят убить! Надо бежать. Позвала доктора, соврала, что тошнит, и попросилась на воздух», — делилась Антонова спустя годы.

Артистка не хотела обращаться в полицию, но кто-то из медицинского персонала поведал историю прессе. Саша и Гарик условились, что певица даст опровержение, а тот взамен исчезнет из ее жизни. Однако Балаян не собирался отступать и блондинке потребовалась круглосуточная охрана. Успокоился бизнесмен лишь после того, как «влиятельный человек из МВД» предупредил мужчину о последствиях.

Переезд в США

Вскоре Антонова встретила достойного мужчину: банкир мог помочь девушке в карьере и даже обеспечить ей квартиру в башне «Федерация», однако Саша чувствовала себя чужой в его среде. В результате через два года отношения распались.

За следующие годы артистка успела попробовать себя в качестве модели и ведущей, обзавелась домом и квартирой, перевезла в Москву сестру и маму. Перспектив для роста артистка больше не видела, поэтому решила отправиться в США, тем более что всегда любила зарубежную музыку.

Первые полгода Саша провела в Лос-Анджелесе, а после перебралась в Нью-Йорк, который оказался для нее ближе по духу. Постепенно певица обросла знакомствами, взяла псевдоним Sasha Gradiva и подписала контракт с Трики Стюартом. Говорить об исполнительнице в Штатах начали после ее эффектного появления на «Грэмми»: наряд Барби дополнялся автоматами.

Новая волна слава привела к коротким отношениям с сыном Дастина Хоффмана, а затем и к встрече с бывшим игроком Национальной футбольной лиги Китом Митчеллом. После завершения карьеры спортсмен стал гуру йоги, но страдал приступами агрессии, после которых снова превращался в духовного учителя.

Дочь и возвращение в Россию

Певице было уже 35 лет, когда она забеременела. После этого влюбленные начали ссориться, а мужчина не поддерживал избранницу ни морально, ни материально. Хуже всего, что в пылу конфликтов Митчелл стал поднимать руку.

На 38-й неделе беременности Саша узнала, что Митчелл флиртует с другой девушкой. Попытки выяснить правду привели к тому, что мужчина набросился на Антонову. Она заперлась в ванной и вызвала полицию.

Хотя Саша порвала с бойфрендом сразу, она попросила прокуратуру замять дело, не желая сажать отца ребенка в тюрьму. Прессе пара лгала, что все в порядке, поэтому после рождения дочки Умы состоялась семейная фотосессия.

Поняв, что Митчелл равнодушен к дочке, знаменитость полетела в Россию — со временем Саша поняла, что Ума должна расти в Москве. Уже в 2018 году она появилась в программе «Привет, Андрей!», затем начала выступать в столичных клубах, а в 2021-м вошла в состав жюри «Ну-ка, все вместе!».

Сейчас артистка продолжает выступать со старыми хитами в России, однако личную жизнь держит в тайне. В 2018 году певица рассказывала, что встречается с баскетболистом Алексом Стефенсоном, но жизнь на две страны, скорее всего, не могла растянуться на столь долгий срок.