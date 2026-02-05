Алена Блин чуть не сорвала Лазареву репетицию полуфинала «Евровидения»

Журналистка и блогерша Алена Жигалова, известная как Алена Блин, призналась в интервью со Светланой Бондарчук, что чуть не сорвала репетицию Сергея Лазарева в полуфинале «Евровидения».

Речь идет об «Евровидении-2016», на котором Лазарев занял третье место. По словам Жигаловой, накануне репетиции она позвала артиста в ночной клуб. Там артист и блогерша напились.

«Мы с ним там так наклюкались, что на следующий день он чуть не пропустил репетицию полуфинала «Евровидения»! Господи, сколько я тогда огребла», — поделилась журналистка.

Жигалова уточнила, что после этого инцидента еще несколько лет общалась с Лазаревым. Однако сейчас, по мнению блогерши, такого больше не повторится. Журналистка призналась, что больше не общается с Лазаревым близко.

Лазарев дважды выступал на международном конкурсе «Евровидение» — в 2016-м и 2019-м, оба раза занял третье место.

В феврале 2026-го певица Валерия рассказала kp.ru, что Лазарев в костюме Скорпиона стал одним из наиболее ярких участников «Маски». Также ей запомнили Стас Пьеха – Неваляшка, Александр Панайотов – Вождь, Алсу – Пчера и Севиль – Енот.