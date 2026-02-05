«Хороший урок»: продюсер высказался о скандале вокруг Долиной и кумовстве

Продюсер Вячеслав Тюрин прокомментировал скандал вокруг певицы Ларисы Долиной и заявил, что эта история - хороший урок тем, кто полагается на «связи» и кумовство. Об этом Тюрин рассказал «Комсомольской правде».

Верховный суд России 16 декабря 2025 года рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу покупательницы жилья Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

На фоне судов за квартиру певицу начали активно критиковать в соцсетях. Концертный директор Долиной Сергей Пудовкин призвал прекратить «издеваться» над певицей.

Тюрин выразил уверенность, что поклонники Долиной не перестанут ходить на ее концерты. В то же время, по мнению продюсера, публичный человек должен понимать, что общество «ждёт его на заклание».

«При любой ошибке тебя могут разорвать. Поэтому нужно уметь договариваться», - подчеркнул он.

По его мнению, этот скандал стал «очень хорошим уроком всем, кто считает, что девяностые не закончились». Тюрин подчеркнул, что упоминание «связей» не вызывает у него ничего кроме отвращения.

«Так называемые кумовства - это ужасная и гниющая рана на теле нашей страны. И, конечно, когда звезда пытается все эти связи выставить на показ, то это может вызывать только негатив и ненависть», - заявил продюсер.

В заключение он пожелал Долиной «сил, чтобы это всё пережить».