Пугачева выставила на продажу свой кипрский пентхаус

Уехавшая с семьей из России после начала СВО певица Алла Пугачева выставила на продажу свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис в Лимасоле (Кипр) за 18 млн евро (более 1,639 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные кипрского портала элитной недвижимости One.

По его информации, роскошный объект продается уже около года.

«Трехэтажный пентхаус площадью 1012 кв. м. с шестью спальнями, пятью ванными и личным бассейном выставлен на продажу за 18 миллионов евро (1,6 млрд руб). Однако покупать его уже год как никто не торопится — времена-то кризисные», — пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, пентхаус, который принадлежит Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом), стал фактически пустовать после того, как семья переехала в другое жилье. Сейчас обитатели района Неаполис, где расположена высотка, рассказывают, что увидеть артистку в Лимасоле теперь практически невозможно.

«Комсомольская правда» напоминает, что супруги вместе с детьми осенью 2023 года перебрались на Кипр из Израиля. Сейчас в окружении артистки обсуждаются слухи о возможном переезде семьи в Болгарию, где стоимость жизни и содержание недвижимости заметно ниже. Сообщается, что под Софией Пугачева уже приобрела дом в элитном, но спокойном поселке, заплатив за него, по оценкам источников, несколько десятков миллионов рублей.

Ранее СМИ писали, что особняк певицы в Солнечногорске, оформленный на ее внука Никиту Преснякова, подешевел на 10 млн рублей и сейчас также выставлен на продажу за 115 млн. Хотя изначально в сентябре 2025 года его цена составляла 152 млн. По мнению риелторов, шанс, что дом купят сейчас, слишком низкий. Для этого нужно устранить нарушения, связанные со скандальным незаконным пирсом, передает «Национальная служба новостей».

* Максим Галкин внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ.