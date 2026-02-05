«К хайпу отношусь спокойно»: Ирина Безрукова о гонорарах Кадышевой и танцорах Булановой

Актриса Ирина Безрукова дала интервью после участия в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия». Как сообщает Starhit, она высказала свое мнение о баснословных гонорарах Надежды Кадышевой и знаменитых танцорах Татьяны Булановой.

Безрукова призналась, что удивлена возникновению интереса у молодого поколения к некоторым исполнителям, в том числе к Надежде Кадышевой. Артистка считает, что это прекрасно.

«А что касается поднятия цен, я думаю, что это не сама Надежда сделала, а ее команда. Почему бы нет? Если есть спрос, почему бы не попробовать этот спрос монетизировать? Многие так делают», — добавила она.

Безрукова при этом заметила, что некоторые люди специально придумывают инфоповоды для того, чтобы поднять к себе интерес, в том числе и новости о повышении гонорара.

«Я думаю, это естественный ход директора Надежды. И жизнь как раз покажет, насколько это будет оправдано, и будут ли залы проданы по новым ценам. Я думаю, что да — это маркетинг», — порассуждала актриса.

Кроме того, Ирина следила за ситуацией с танцорами Татьяны Булановой. Они прославились благодаря своей «энергосберегательной» манере, но вскоре ушли от артистки.

«Во-первых, они очень милые. Во-вторых, я к любому хайпу отношусь очень спокойно. Дело в том, что в эпоху моей молодости это называлось эпатаж. Фокусируется внимание на каком-то событии, и дальше, как снежный ком, обычно это разрастается», — сказала она.

Однако Безрукова считает, что долго подобные сенсации не живут. Говоря об их манере исполнения, она заметила, что если артиста и публику устраивает подтанцовка, то все «происходит нормально, естественно и приемлемо». Знаменитость не собирается никого критиковать или раздавать советы — у людей разные вкусы и у каждого коллектива найдутся свои почитатели.