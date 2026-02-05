Певица Бритни Спирс боится свою семью.

Поп-исполнительница выложила пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Как люди, мы все действительно хотим чувствовать связь друг с другом и никогда не чувствовать себя одинокими. Тем из вас, кто в вашей семье говорил, что помощь заключается в изоляции и в том, чтобы заставить вас чувствовать себя невероятно обделенными… они были неправы. Мы можем прощать, но никогда не забываем. Стремление к общению всегда очень важно! Мне невероятно повезло, что я вообще жива, учитывая то, как со мной обращалась моя семья, и теперь я их боюсь», — написала Спирс.

Певица усомнилась в том, что ее родственники когда-то признают свою вину за то, как поступали с ней. В конце поста она сменила тему и сообщила, что не танцевала месяц, потому что «дважды сломала палец на ноге».

В 2007 году Бритни Спирс побрила голову после срыва. В 2008 году после психиатрического обследования исполнительница хита «Toxic» была помещена под опеку отца, которая официально закончилась в 2021 году. С тех пор звезда не выступала, а ее посты в социальных сетях не раз вызывали беспокойство фанатов о ее психическом здоровье.

Недавно Пэрис Хилтон намекнула, что хочет помочь певице Бритни Спирс вернуться на сцену. По словам модели, они с певицей обсуждали возможность записать «какую-нибудь веселую песню». Звезда заявила, что коллаборация поп-иконой стало бы для нее исполнением мечты.