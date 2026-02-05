«Открытие года» и тайна личной жизни: чем прославился Макар Хлебников

Макар Хлебников начал сниматься в кино совсем недавно и уже заслужил репутацию одного из самых перспективных артистов, хотя изначально не видел себя актером. Starhit рассказал, чем прославился молодой человек в день его 24-летия.

Династия

Макар Хлебников родился 5 февраля 2002 года в семье монтажера Юлии Баталовой и режиссера Бориса Хлебникова. И Макару, и его брату Глебу было предначертано продолжить династию кинематографистов, хотя сперва они сомневались в выборе пути.

Первое знакомство с кино для Хлебникова произошло в семилетнем возрасте, когда дома появился DVD-плеер. Стеллаж быстро заполнился дисками, которые ребенок пересмотрел за два лета.

«Лет в шесть я хотел быть ментом. Лет в восемь, после просмотра какого-то фильма, понял, что ментом не стану. В 12 решил стать дальнобойщиком. В 14 — айтишником, собирать компы. Пожелания у меня все время менялись», — признавался Хлебников.

На даче подросток смотрел фильмы Стэнли Кубрика, и хоть и не мог полноценно их понять в силу возраста, стал активнее следить за киноиндустрией. Атмосферой съемочной площадки Макар проникся после того, когда отец предложил подработать помощником буфетчицы. В результате молодой человек решил поступать на киноведческий факультет, но внезапно попал на съемки сериала Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы».

«Произошел переломный момент. С 9-го по 11-й класс я уверенно шел к одной цели. Вдруг неожиданно все ломается, и мне говорят о том, что есть еще другая линия развития — актерская профессия. Но увидев, как работает Мещанинова, точно понял: мне все же интереснее именно режиссура, а не актерство», — рассказывал Хлебников.

Хлебникову довелось сниматься с Алексеем Аграновичем и Александрой Урсуляк, причем в обстановке веселья: развлекательных моментов в процессе оказалось больше, хоть проект и задумывался как драмеди. Позднее он поработал и с Еленой Лядовой в проекте «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного».

«Открытие года»

Макар поступил в Московскую школу нового кино, однако вскоре предложений о съемках стало поступать так много, что пришлось взять академический отпуск. Особенно значимой работой для актера оказалась драма «Снегирь» — молодой артист переживал, что не сможет комфортно работать с отцом. Однако родитель остался доволен работой сына. Роль Никиты принесла Хлебникову-младшему премию «Ника» в номинации «Открытие года».

Не менее интересной была работа в драме «Кончится лето», где брата героя сыграл Юра Борисов. Чтобы ощутить родство, актеры много проводили времени вне площадки — гуляли, шутили, катались на мопедах. Хлебников освоился с персонажем к третьей неделе съемок, а к финалу и вовсе сросся с персонажем.

Широкая известность настигла Хлебникова после сериала «Дети перемен». Макару нравилось, что во втором сезоне сериала его персонаж менялся под влиянием суровых жизненных обстоятельств. Кроме того, актер смог отдохнуть от криминальных историй в «Маяке» и «Попадосе».

Личная жизнь

По слухам, у актера нет проблем с личной жизнью — у Макара есть девушка, однако он не собирается раскрывать ее личность публике. При этом после съемок в клипе Владимира Преснякова на песню «Учусь любить» Хлебникову приписали роман с Машей Кошиной, ведь остальные пары в ролике были в отношениях.

Макар не спешил посвящать публику в детали, как и 19-летняя Мария. Последняя в интервью обсуждает лишь карьеру — в своем молодом возрасте девушка планирует съемку собственного фильма, на который получила финансирование от Минкульта.