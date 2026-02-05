Муж Ксении Бородиной сбежал со съемок шоу из-за ее бывшего Омарова

Муж Ксении Бородиной Николай Сердюков сбежал со съемок шоу «Мастер игры» из-за ее бывшего Курбана Омарова.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил портал Super.ru.

— По данным инсайдера, сперва Сердюков дал согласие на участие и даже прилетел в Марракеш ради работы над новым сезоном шоу. Однако уже на месте он узнал, что среди игроков будет бывший муж Бородиной. Тогда, как утверждает источник, Николай принял решение улететь из Марокко, — говорится в материале.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как он с кем-то переписывается, после чего собирает чемоданы и уезжает на минивэне.

До этого Ксения Бородина показала в своих социальных сетях, что следит за супругом Николаем Сердюковым по камерам видеонаблюдения дома. На кадрах видно, как Сердюков сидит за обеденным столом вместе с кошкой.

Николай Сердюков высказался о травле младшей дочери жены — Теоны. Он призвал наказать инициаторов травли: пресекать их действия в судебном порядке или общественным порицанием.

3 июня прошлого года поженились Ксения Бородина и Николай Сердюков. Кто еще из знаменитостей женился в 2025 году, рассказывает «Вечерняя Москва».