Сын Наташи Королевой уехал из России: вот кого он взял с собой

Единственный сын Наташи Королевой Архип в 2024 году женился на стриптизерше Мелиссе Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Поначалу звездное семейство не приняло девушку, но когда она ушла от профессии и запустила карьеру визажиста, и певица, и ее супруг Сергей Глушко окружили возлюбленную сына заботой и вниманием.

Так, Наташа Королева оплатила ей дорогостоящее лечение челюсти (из-за неправильного прикуса у девушки сильно сместились зубы) и теперь часто берет преобразившуюся невестку на светские мероприятия.

Впрочем, и без артистки Мелисса и Архип часто выходят в свет и путешествуют. Так, на сей раз влюбленные отправились в Таиланд. Об этом стало известно благодаря соцсетям. На своей официальной страничке в запрещенной сети "Инстаграм" Мелисса опубликовала видео, на котором предстала вместе с Архипом. Пара наслаждалась райской водичкой в бассейне. Супруги обнимались на камеру, демонстрируя любовь и семейную идиллию.

Отметим, что Архип не пошел по стопам именитых родителей. Он хоть и пел на сцене с Наташей Королевой, но артистом себя не видит. Единственный сын певицы выучил японский язык, стажировался в Стране восходящего солнца и теперь дает частные уроки.