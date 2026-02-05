«Меня не отпускали»: Федункив рассказала о сложностях при беременности

Актриса Марина Федункив рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась во время беременности. Подробностями личной жизни она поделилась в шоу «Теория», выпуск которого вышел на Rutube.

По словам артистки, она до последнего не бросала работу, а на шестом месяце беременности поехала на съемки недалеко от Карелии. Беременность прошла без токсикоза, однако уже в роддоме Федункив столкнулась с психологическими проблемами.

«Я лежала когда в больнице, божьего света не видела, там даже окна были закрашены. В конце у меня наступили панические атаки. Я говорила: "Мне нужно выйти подышать, можно я на веранду выйду". Я только в сопровождении медсестры выходила, меня не отпускали. Все думали, что я могу выпрыгнуть», — рассказала знаменитость.

Напомним, что осенью 2024 года Федункив впервые стала мамой — она родила сына Теодора в 53 года от итальянца Стефано Маджи, с которым живет в браке с 2021 года. Бизнесмен моложе актрисы на 13 лет.