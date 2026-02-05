Исполнитель хита «Ягода малинка» показал себя в трусах после аварии в Таиланде

Певец Хабиб Шарипов, более известный как Хабиб, в Telegram-канале показал тело после падения с мотоцикла.

Шарипов получил 21 ссадину на теле. Артист избежал переломов. Он пожелал поклонникам здоровья и призвал беречь себя.

4 февраля Хабиб признался, что упал с мотоцикла во время путешествия по Таиланду. Инцидент произошел на горном серпантине. В качестве доказательств Шарипов показал видео, на котором предстал сидящим на улице с разбитыми коленями и ссадинами.

Хабиб стал наиболее известен в 2020 году после выпуска песни «Ягода малинка». В октябре 2023 года Хабиб принял участие в трибьют-концерте, посвященном Юрию Шатунову, с его песней «Не бойся».

В октябре 2025-го американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен стали участниками ДТП. Внедорожник Range Rover, на котором передвигались братья, врезался в дерево. В результате столкновения у автомобиля был поврежден бампер и капот.

По словам артиста, авария произошла после того, как его автомобиль подрезал «мусоровоз размером с кита». Из-за маневра грузовика Болдуин потерял управление и врезался в дерево. В результате происшествия никто не пострадал, однако внедорожник, принадлежавший супруге актера, получил значительные повреждения.