Директор Долиной назвал фейком запись разговора певицы с банком

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС назвал фейком запись разговора певицы с сотрудниками банка.

«Суть этой истории и этого дела абсолютно понятна. Произошел тотальный обман. Сейчас куча фейков с записями продается, их [создает] искусственный интеллект по 100 штук в день. Я не слушал и не буду слушать, но то, что мне на словах рассказали, это очевидный фейк, монтаж», — сказал он.

5 февраля Telegram-канал Mash опубликовал запись разговора певицы с сотрудницей банка. На аудиозаписи слышно, как артистка подтверждает, что перевод крупной суммы она хочет сделать по собственной воле. С сотрудником банка Долина связалась, судя по разговору, по причине того, что изначально деньги перевести не удалось.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.