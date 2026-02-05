Болезнь, пластика и попытки «выжить»: где сейчас Елена Ксенофонтова

Актриса Елена Ксенофонтова призналась в проведении пластической операции из-за редкого заболевания и рассказала, что иногда ей приходится буквально выживать. Как сложилась личная жизнь артистки, разбиралось издание News.ru.

Пластическая операция и болезнь

По словам Елены Ксенофонтовой, ей пришлось сделать блефаропластику из-за витилиго — кожного заболевания, при котором на коже появляются белые пятна, так как на этом настаивали как врачи, так и гримеры.

«Я долго решалась, боялась страшно. Мне сделали операцию, но поздновато, пятна уже разрослись. Я не боюсь уколов, но не хочу себя потерять», — отмечала актриса.

При этом в соцсетях Ксенофонтова признавалась, что приняла свою внешность и даже публиковала фотографии без макияжа.

Также три года назад она поделилась историей о своем противостоянии с болезнью, из-за которой у нее были дичайшие головные боли.

«Официально мне не поставили диагноз, его не смогли определить. (…) Было написано: «Общие изменения головного мозга». При этом как минимум два врача мне говорили, что это рак. Столько лечиться, сколько в меня кололи… Меня залечили до такой степени, что я по пути приобрела еще несколько болячек», — вспоминала она.

Личная жизнь

Ксенофонтова была замужем три раза. Первый раз она пришла в ЗАГС в 19 лет, ее избранником стал Игорь Липатов. Однако союз рухнул, когда у актрисы завязались отношения с другим мужчиной.

«Когда у меня появился другой, я не могла рассказать мужу. Я написала письмо, положила его на клавиатуру и уехала», — вспоминала Ксенофонтова.

Второй раз актриса вышла замуж за продюсера Илью Неретина, с которым познакомилась в 2002 году на съемках картины «Тайга. Курс выживания». В браке родился сын Тимофей, но отношения также закончились разводом.

Следующим супругом артистки стал адвокат Александр Рыжих. В 2011 году у пары родилась дочь Софья. Но и этот брак был разрушен. В феврале 2025 года Елена Ксенофонтова заявила, что она в разводе и отказалась давать какие-то комментарии по этому поводу, так как «личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать».

Выживание

При этом Ксенофонтова признавалась, что ей предлагают не так много ролей, в том числе и из-за возраста, и иногда приходится буквально «выживать».

«Мои дети об этом не догадываются, но всякое бывает. Я снимаюсь гораздо реже, и это не всегда связано с моим желанием. Через полгода мне будет 53 года, понятно, что я вхожу в определенный круг, в определенную возрастную нишу. Безусловно, придумываю еще массу разных способов, как и все мои коллеги, чтобы выжить. И часто я выживаю», — делилась своими проблемами Ксенофонтова.

Отношение к спецоперации

После начала специальной военной операции актриса публично заявила, что ей не стыдно быть русской, отметив, что происходящее вскрыло то, что до этого маскировалось.

«Я могу как угодно относиться к спецоперации, но почему мне должно быть стыдно, что я русская? Какого черта?», — задавалась она вопросом.

По мнению артистки, уже ясно, что на Украине выросло несколько поколений, «которых воспитали в ненависти к России».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что три актрисы, сыгравшие в сериале «Кухня», накопили долгов на 500 тысяч рублей. Больше всех долгов было у Елены Ксенофонтовой, сыгравшей бывшую жену шефа Элеонору. В частности, актриса не платила за коммунальные услуги и ее долг составлял 278 тысяч рублей.