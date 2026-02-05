Екатерина Варнава похвасталась дорогой обувью

Артистка Екатерина Варнава показала в соцсетях экстравагантный подарок от подруги — две пары дизайнерской обуви. В коллекцию вошли туфли от бренда Morso Mirror стоимостью 80 тысяч рублей и пара от Sebastian Milano за 55 тысяч рублей, сообщает «Звездач».

Варнава предложила своим подписчикам обсудить представленные модели. Однако в комментариях больше всего внимания, по традиции, привлекла не обувь, а внешний вид самой артистки, снова вызвав дискуссии о ее худобе.

Многие подписчики неоднократно выражали искреннюю озабоченность состоянием здоровья Екатерины. Они напрямую спрашивали в соцсетях, не страдает ли она от расстройством пищевого поведения (РПП).

Ранее сообщалось, что Варнава распродает свой гардероб. Она опубликовала 57 объявлений с брендовыми товарами на ресейл-платформе — их общая стоимость превышает 2,6 млн рублей.

До этого стало известно, что Варнава заработала на своем шоу в кипрском Лимасоле около 16 млн рублей. Отмечалось, что стоимость билетов на представление 14 февраля стартовала от 200 евро и заканчивалась 10 тысячами евро, причем все наиболее дорогие места раскупили заранее.