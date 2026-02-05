Безрукова сошлась с Сумишевским: "Почему бы нет?"

Ирина Безрукова сошлась с Ярославом Сумишевским. Это случилось на шоу "Дуэты". Артисты исполнили песню "Дожди".

Вообще известная актриса является большой поклонницей популярного исполнителя. Ирина давно пыталась попасть на концерт Ярослава, но график не позволял, передает Starhit.

Кстати, недавно Сумишевский выступил с сольным концертом в Кремле и, возможно, уже наступает на пятки таким признанным эстрадным дивам как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Солистка ансамбля "Золотое кольцо", говорят, теперь просит за корпоративы 25 миллионов рублей. О феномене артисток высказалась Ирина Безрукова.