Безрукова сошлась с Сумишевским: "Почему бы нет?"

ТВ Центр

Ирина Безрукова сошлась с Ярославом Сумишевским. Это случилось на шоу "Дуэты". Артисты исполнили песню "Дожди".

© ТАСС

Вообще известная актриса является большой поклонницей популярного исполнителя. Ирина давно пыталась попасть на концерт Ярослава, но график не позволял, передает Starhit.

Кстати, недавно Сумишевский выступил с сольным концертом в Кремле и, возможно, уже наступает на пятки таким признанным эстрадным дивам как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Солистка ансамбля "Золотое кольцо", говорят, теперь просит за корпоративы 25 миллионов рублей. О феномене артисток высказалась Ирина Безрукова.

"Да, я удивлена тому, что у совершенно другого поколения возник интерес к некоторым исполнителям. И это прекрасно, как мне кажется. А что касается поднятия цен, я думаю, что это не сама Надежда сделала, а ее команда. Почему бы нет? Если есть спрос, почему бы не попробовать этот спрос монетизировать? Многие так делают", - рассуждает Ирина Безрукова.