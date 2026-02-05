Появились новые подробности о деле Долиной

Мошенник Дмитрий Леонтьев, жертвой которого стала певица Лариса Долина, принимал участие в преступлении уже после освобождения из колонии, в которой отбывал наказание за другое нарушение. Ранее в СМИ фигурировало заявление о том, что преступник, якобы, участвовал в мошенничестве в отношении артистки находясь под стражей.

Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

«В период совершения инкриминируемого ему преступления он не находился в местах лишения свободы», — передает служба РИА Новости.

По данным прокуратуры, осужденного на семь лет Леонтьева привлек другой фигурант дела Артур Каменецкий, выудивший у Долиной 10 миллионов рублей.

В 2024 году Лариса Долина продала свою московскую квартиру за 112 миллионов рублей предпринимателю Полине Лурье. После сделки выяснилось, что Долина стала жертвой мошеннической схемы: преступники убедили певицу в том, что она участвует в специальной операции по разоблачению преступной группы. Суд аннулировал сделку купли-продажи и вернул недвижимость Долиной. В то же время покупательница осталась без квартиры и денег, позднее она смогла вернуть себе недвижимость через суд.