Цыганова отреклась от россиян, покупающих свитшоты Эпштейна

Певица Виктория Цыганова сравнила появление свитшотов, стилизованных под одежду осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, с проявлением сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Ее слова передает Life.ru.

По ее словам, распространение так называемых «эпштейновок» — сумасшествие, свидетельствующее о «болезни общества». Цыганова подчеркнула, что не желает ассоциировать себя с носителями таких вещей, считая их выбор свидетельством «отсутствия мозгов, души и понимания».

Певица посоветовала людям задуматься о последствиях: она заявила, что отказ от приобретения «проклятой вещи» позволит россиянам спасти душу.

«Лично своей душой я готовлюсь к приходу Христа. И мне смотреть в сторону грешников, которые идут в ад, носят эти кофты Эпштейна, участвуют в этой истории, не хочется», — отметила она.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.