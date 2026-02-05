Группа Anacondaz вынуждено отменила концерт в Грузии

Группа Anacondaz сообщила в Telegram-канале, что была вынуждена отменить концерты в Грузии.

Причиной отмены стал отказ площадки сотрудничать с коллективом. Выступления должны были пройти 20, 21 и 22 февраля в Тбилиси и Батуми. Коллектив устроит дополнительный концерт в Ереване 22 февраля. Приобретенные билеты отмененных выступлений будут действительны на это мероприятие. Если зрители не могут посетить концерт в Ереване, то у них есть возможность оформить возврат.

В январе 2023 года арбитражный суд Пермского края отказал группе в удовлетворении иска, в феврале музыканты подали жалобу на решение. Anacondaz также проиграли суд из-за отмененного 22 июля 2022 года концерта в Екатеринбурге. В феврале 2023 года группа отменила все концерты в России.

В январе 2026-го коллектив опубликовал пост с российскими музыкантами, которые открыто поддержали СВО и ездили на Донбасс. На это обратил внимание солист «Порнофильмов» Володя Котляров. Он раскритиковал действия коллег и возмутился, что Anacondaz запланировал большой тур по Армении, Грузии, Казахстане, Сербии, Европе и США.