Жена Ивана Урганта публично отчитала его за отсутствие денег

Шоумен поделился кадрами из путешествия в Армению. Обычная прогулка обернулась забавным диалогом о семейном бюджете.

47-летний шоумен Иван Ургант уже долгое время находится за пределами родной страны. При этом о своих поклонниках он не забывает. Телеведущий хоть и редко, но делится свежим контентом в своем канале. Накануне там появилось новое видео, снятое во время поездки в Армению.

В объектив камеры попала прогулка Ивана вместе с супругой Натальей Кикнадзе. Во время отдыха в Ереване женщина попросила шоумена купить ей свежевыжатый гранатовый сок. Ургант ответил отказом, объяснив это отсутствием наличных средств. Наталья отреагировала на ситуацию с юмором. Она в шутку поинтересовалась, почему все еще живет с ним.

«Почему я с тобой живу? У тебя никогда нет денег!» — иронично прокомментировала Наталья.

Чтобы хоть как-то выйти из неудобного положения, Иван обратился за финансовой помощью к знакомому. Он попросил приятеля оплатить напиток для супруги.

Напомним, Наталья Кикнадзе стала второй официальной супругой Ивана Урганта. Пара вместе растит двоих общих детей — 17-летнюю Нину и 10-летнюю Валерию. У женщины также есть взрослые дети от прошлых отношений.