Уговаривали не переводить: появилась запись разговора Долиной с банком

Появилась запись разговора певицы Ларисы Долиной с сотрудниками банка, которые уговаривали ее не переводить деньги мошенникам. Ее опубликовал Telegram-канал Mash.

Банки блокировали подозрительные переводы и уточняли у артистки, не поступало ли ей подозрительных звонков с просьбами отправить деньги. Долина, следуя инструкциям злоумышленников, уверяла, что никто ее ни о чем не просил.

В одном из случаев знаменитости не дали отправить 4,5 млн рублей неизвестным. Артистка позвонила в банк, назвала свое имя и дату рождения, а также заявила, что переводит средства по своей воле.

«У нее украли все»: директор Долиной призвал прекратить травлю певицы

Напомним, что Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Они вынудили ее продать квартиру и отправить вырученные деньги вместе со сбережениями. Общий ущерб певицы тогда оценивали в 317 млн рублей. По делу осудили преступную группировку.

Сообщалось, что аферисты установили на телефон артистки шпионское приложение и месяцами слушали ее разговоры с близкими. Сами мошенники пытаются продать шестичасовую запись «развода», требуя за нее по меньшей мере 580 тысяч рублей в криптовалюте.