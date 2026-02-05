Не выходят из дома: как живут Пугачева и Галкин* на Кипре

Певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) постепенно уходят в тень. Как сообщает «КП», артистов все реже замечают на улицах кипрского Лимасола.

По информации СМИ, Пугачева еще в 2017 году получила «золотой» паспорт Кипра, вложившись в местную недвижимость. Артистка вместе с мужем и детьми переехала туда в октябре 2023 года, покинув Израиль.

В Лимасоле знаменитости приписывают сразу два элитных объекта недвижимости. Один из них — роскошный пентхаус в 35-этажном небоскребе One, покупка которого могла позволить звездной паре получить кипрские паспорта. Но сейчас обитатели района рассказывают, что Пугачева там больше не живет, а объект выставлен на продажу за 18 млн евро (1,6 млрд евро).

Второй объект — вилла в закрытом элитном поселке в центре города вдоль береговой линии яхт-клуба. Точно неизвестно, купила певица дом или снимает. По оценке эксперта, вилла там обойдется в 3-4 млн евро (272-362 млн рублей), а аренда — в 8 тысяч евро (725 тысяч рублей) в месяц.

Отмечается, что рядом с поселком находится пляж, в очертаниях которого можно узнать локации с фотографий Галкина*. Сама вила Пугачевой небольшая — два этажа. Окна и веранда на первом этаже закрыты плотными рольставнями, а на втором в момент прогулки корреспондента горел свет.

«Если выбирать укромное место на Кипре, тут далеко не лучший вариант. Те, кто ценит уединение и природу, селятся в пригородах. А еще лучше было бы уехать в район Пафоса, где не так много русских и в целом жизнь поспокойнее. Обеспеченные россияне любят жить подальше от туристов и шума», — отметил риэлтор.

Вероятно, Пугачева и Галкин* хотели быть поближе к светской жизни. Кроме того, в пяти минутах от поселка есть американская частная школа American Academy, в которой учатся Лиза и Гарри. Год обучения в ней обходится в 8 тысяч евро (725 тысяч рублей).

Живущие в Лимасоле россияне уверяют, что шанс встретить Пугачеву на улице крайне мал — ее не видели уже несколько месяцев. Галкина* тоже замечают гораздо реже, поскольку он все время в разъездах. В итальянском ресторане Tartufo, где комик отмечал свой день рождения, отметили, что раньше Пугачева часто обедала или ужинала у них.

На концертах и спектаклях Пугачеву можно было встретить, только когда выступали ее родные или знакомые. На спектакле с Чулпан Хаматовой Пугачева и Галкин* были в январе прошлого года, в мае певица побывала на концерте Орбакайте.

Нежелание Пугачевой выходить в свет многие связывают с ее здоровьем. По словам одной из местных жительниц, артистка «очень зажатая, уставшая, сутулится». При этом другая свидетельница замечает, что год назад она «держалась бодро, шла сама».

«Если бы совсем плохо ей было — не сидела бы тут. Медицина на Кипре швах! Одна приличная частная клиника на весь город, но дико дорогая», — добавила она.

Задуматься о поиске нового пристанища артистка могла из-за жаркого климата Кипра, постоянных разъездов мужа, назойливых поклонников и одиночества. Еще осенью 2025 года в болгарских СМИ появилась информация, что певица приобрела особняк за 500 тысяч евро (45,4 млн рублей) в закрытом элитном поселке в 10 км от Софии.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.